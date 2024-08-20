Документы на мексиканца, спасённого на островах Сэнкаку, переданы в прокуратуру

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Наха, префектура Окинава, 19 августа (Jiji Press). Отделение береговой охраны Японии в городе Исигаки, префектура Окинава, направило в прокуратуру документы на мексиканца в возрасте 40-49 лет, который высадился на островах Сэнкаку на административной территории этого города.

Мексиканец подозревается в нарушении закона об иммиграционном контроле, согласно данным 11-го регионального штаба береговой охраны в столице префектуры городе Наха. Неизвестно, признал ли мужчина это обвинение.

Он предположительно покинул японские воды, не выполнив надлежащих процедур, отправившись на каноэ от побережья города Ёнагуни (также Окинава) в сторону Тайваня примерно 12 августа.

Патрульный корабль обнаружил мужчину, искавшего помощи, на восточном побережье острова Уоцуридзима в архипелаге Сэнкаку около 14:40 16 августа, и он был спасён при помощи вертолёта около 17:00 того же дня.

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