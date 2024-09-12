В связи с неуместным высказыванием китайского сотрудника компания NHK получила административное взыскание

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Токио, 11 сентября (Jiji Press). Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии выпустило административное руководство для Japan Broadcasting Corp (NHK) в связи с незапланированными высказываниями внешнего сотрудника в новостной радиопрограмме на китайском языке, транслировавшейся в прямом эфире этой общественной вещательной компании.

В программе, показанной на международных и внутренних каналах 18 августа, китайский внештатный сотрудник сказал на китайском языке, что управляемые Японией острова Сэнкаку являются территорией Китая. Он также сказал по-английски, что китайский народ не должен забывать о Нанкинской резне и «женщинах для утешения».

Министерство заявило, что инцидент вызвал глубокое сожаление, поскольку он противоречит миссии NHK как международной общественной вещательной компании.

Статья закона о вещании гласит, что вещатель должен редактировать программы в соответствии со стандартами, которые он устанавливает для каждой категории.

Придя к выводу, что рассматриваемый выпуск новостей не соответствует международным стандартам редактирования новостей NHK, требующим точной передачи официальной точки зрения правительства Японии, министерство впервые с сентября 2022 года наложило на компанию административное взыскание за нарушение этого пункта.

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