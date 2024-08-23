Руководитель NHK извинился за репортаж об островах Сэнкаку в китайских новостях

Новости

Токио, 22 августа (Jiji Press). Президент NHK Инаба Нобуо извинился за инцидент, когда китайский диктор заявил в новостях на китайском языке японской общественной телерадиокомпании ранее на этой неделе, что острова Сэнкаку, которые контролируются Японией, но на которые также претендует Китай, являются китайской территорией.

В тот же день Инаба принёс извинения на заседании правящей Либерально-демократической партии.

«Мы относимся к этому инциденту крайне серьезно, – заявил Инаба журналистам после встречи. – Мы глубоко извиняемся перед нашими зрителями и слушателями, а также перед народом (Японии)».

NHK, также известная как Japan Broadcasting Corp., объяснила, что китайский диктор 40-49 лет был внештатным сотрудником, у которого был контракт с организацией, аффилированной с NHK. Его контракт был расторгнут 21 августа.

NHK рассматривает возможность возмещения ущерба и подачи уголовного иска против китайца, одновременно работая над укреплением своей системы управления.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме