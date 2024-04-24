В Китае подан первый иск о «женщинах для утешения»

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Пекин, 22 апреля (Jiji Press). Семьи 18 умерших бывших китайских «женщин для утешения» подали иск против японского правительства в суд китайской провинции Шаньси, сообщил 22 апреля адвокат истцов.

По сообщениям китайских СМИ, это первый подобный шаг в Китае в отношении «женщин для утешения», которые сексуально обслуживали японских солдат до и во время Второй мировой войны, в том числе против своей воли.

Истцы, в том числе дети бывших «женщин для утешения», утверждают, что бывшие «женщины для утешения» получили физический и психологический ущерб в результате задержания и сексуального насилия со стороны тогдашних японских солдат.

Они требуют от правительства Японии извинений и возмещения ущерба в размере 36 миллионов юаней, или около 770 миллионов йен.

Сейчас в центре внимания вопрос, примет ли суд к рассмотрению этот иск.

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