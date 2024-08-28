Японские чиновники критикуют высказывание о Сэнкаку в новостях NHK на китайском языке

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Токио, 27 августа (Jiji Press). Высокопоставленные должностные лица правительства Японии осудили общественную телекомпанию NHK за трансляцию китайского новостного репортажа, в котором китайский диктор заявил, что управляемые Японией острова Сэнкаку являются китайской территорией.

Инцидент, произошедший на международной радиостанции NHK в начале этого месяца, «достоин сожаления, поскольку противоречит миссии компании как общественного вещателя», заявил министр связи Мацумото Такэаки на пресс-конференции 27 августа.

Министр призвал NHK (Japan Broadcasting Corp.) расследовать причины инцидента и принять меры для предотвращения его повторения.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса также выразил сожаление по поводу инцидента на пресс-конференции 26 августа. Данное замечание «полностью противоречит позиции нашей страны», заявил главный представитель правительства. «Мы надеемся, что (NHK) глубоко осознает свою социальную ответственность как общественный вещатель и будет работать над предотвращением повторения».

Комитеты по внутренним делам и коммуникациям обеих палат парламента планируют опросить NHK в связи с инцидентом.

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