Исторический сериал «СЁГУН» претендует на четыре награды премии «Золотой глобус»

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Силиконовая долина, 9 декабря (Jiji Press) -- Масштабная историческая драма о феодальной Японии «СЁГУН», где главную роль исполнил Санада Хироюки, выдвинута на соискание премии «Золотой глобус» в четырёх телевизионных номинациях.

Проект поборется за звание лучшего драматического сериала. Исполнитель главной роли Санада Хироюки может получить награду как лучший актёр драматического сериала, а его коллега Саваи Анна представлена в аналогичной женской категории. Кроме того, Асано Таданобу номинирован в категории «Лучший актёр второго плана».

Примечательно, что в сентябре этого года «СЁГУН» уже добился впечатляющего успеха, завоевав рекордные 18 статуэток премии «Эмми» — самой престижной телевизионной награды США.

Торжественная церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдёт 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе.

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