Волна популярности японского кино захлестнула Китай

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Пекин, 16 декабря (Jiji Press) – Японские фильмы демонстрируют феноменальный успех в китайском прокате, несмотря на существующие ограничения для иностранного кино.

Анимационный фильм «Мальчик и птица» знаменитого режиссера Миядзаки Хаяо, вышедший на китайские экраны в апреле, вошел в десятку самых кассовых картин 2024 года. На специфическом китайском кинорынке, где действуют строгие квоты на зарубежные фильмы, успешно идут как ремейки японских лент, так и показы классических картин.

После отмены жестких ковидных ограничений в 2023 году японские фильмы начали бить рекорды популярности. Анимационная лента «Судзумэ, закрывающая двери» режиссера Синкай Макото, вышедшая в марте того же года, установила новый рекорд кассовых сборов для японской анимации в Китае. А на премьерные полуночные показы «Первого слэм-данка» пришло полмиллиона зрителей по всей стране.

«Мальчик и птица», премьера которого была приурочена к весенним праздникам, собрал 791 миллион юаней (примерно 16,7 млрд йен). По данным популярного приложения для отслеживания кинопроката Maoyan, лишь два иностранных фильма смогли войти в топ-10 по сборам.

Руководство КНР во главе с Си Цзиньпином активно поддерживает отечественный кинематограф, рассматривая его как инструмент патриотического воспитания и усиления «мягкой силы». Зарубежные картины должны пройти цензуру и получить место в ограниченной прокатной квоте. По информации Национального управления кинематографии КНР, доля иностранных фильмов в кассовых сборах резко упала с 40% до менее чем 20% в период 2020-2023 годов.

Токийская организация внешней торговли (JETRO) сообщает, что в отдельные годы количество японских фильмов в китайском прокате не превышает десяти. В основном это анимационные ленты, гарантирующие кассовый успех. Представители японо-китайского бизнес-сообщества отмечают: «Хотелось бы видеть больше игрового кино, показывающего современную Японию».

Несмотря на жесткие условия для иностранных фильмов, китайский ремейк японской картины «Любовь за 100 йен» может стать лидером проката этого года. История женщины-боксера нашла отклик у женской аудитории всех возрастов.

6 декабря, спустя 11 лет после японской премьеры, в китайский прокат вышел фильм режиссера Корээда Хирокадзу «Сын в отца». Государственные СМИ высоко оценили картину за «глубокое исследование нравственных проблем и эмоциональных отношений между родителями и детьми». В социальных сетях фильм вызвал множество восторженных откликов.













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