В Беларуси задержан ещё один гражданин Японии
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Токио, 18 декабря (Jiji Press). В Беларуси задержан ещё один гражданин Японии, сообщили представители посольства Японии в Беларуси.
3 декабря белорусское новостное агентство сообщило, что 1 декабря в Гомельской области, граничащей с Украиной, некто задержал японца, снимавшего на видео путепровод на автодороге, а затем его передали белорусским спецслужбам.
По словам официальных лиц, о задержании посольство было проинформировано 16 декабря МИД Беларуси.
Официальные лица не разглашают подробности задержания, включая имя гражданина Японии.
«Мы продолжим адекватно реагировать с точки зрения защиты граждан Японии», — заявил представитель посольства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]