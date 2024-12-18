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Токио, 18 декабря (Jiji Press). В Беларуси задержан ещё один гражданин Японии, сообщили представители посольства Японии в Беларуси.

3 декабря белорусское новостное агентство сообщило, что 1 декабря в Гомельской области, граничащей с Украиной, некто задержал японца, снимавшего на видео путепровод на автодороге, а затем его передали белорусским спецслужбам.

По словам официальных лиц, о задержании посольство было проинформировано 16 декабря МИД Беларуси.

Официальные лица не разглашают подробности задержания, включая имя гражданина Японии.

«Мы продолжим адекватно реагировать с точки зрения защиты граждан Японии», — заявил представитель посольства.

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