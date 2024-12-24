Ватанабэ представляет концепцию «Олимпиады на пяти континентах» в рамках предвыборной кампании на пост президента МОК

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Лондон, 19 декабря (Jiji Press) -- Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал сегодня предвыборные программы семи кандидатов на пост президента организации. Среди них - действующий президент Международной федерации гимнастики (FIG) Ватанабэ Моринари, который выступил с инициативой проведения летних Олимпийских игр одновременно в пяти городах на пяти континентах. Стоит отметить, что Ватанабэ стал первым представителем Японии, претендующим на пост главы МОК, выборы которого пройдут в Греции в марте будущего года.

В соответствии с предложенной концепцией, каждый из пяти городов-организаторов примет соревнования по десяти видам спорта. По мнению кандидата, такой формат позволит существенно снизить финансовую нагрузку на принимающие города и будет способствовать укреплению глобального единства. Кроме того, программа Ватанабэ включает предложения по внедрению двухпалатной системы принятия решений в МОК, а также изменению регламента президентских сроков: вместо действующей схемы из двух сроков общей продолжительностью 12 лет предлагается переход на три четырехлетних срока при сохранении того же суммарного периода.

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