Япония и Южная Корея договорились об укреплении экономических связей

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Токио, 21 декабря (Jiji Press). Высокопоставленные японские и южнокорейские дипломаты 20 декабря договорились о дальнейшем укреплении экономических связей между двумя странами, несмотря на политические потрясения в Южной Корее после кратковременного указа президента Юн Сок Ёля о военном положении.

Первый заместитель министра иностранных дел Японии Акахори Такэси и заместитель министра иностранных дел Южной Кореи по экономическим вопросам Ким Хи Сан на встрече в Токио подтвердили прогресс в двустороннем сотрудничестве в таких областях, как экономическая безопасность и изменение климата, поскольку страны являются важными соседями, которые должны работать вместе для решения глобальных проблем.

Акахори сообщил Киму, что в свете текущей стратегической обстановки важность отношений между Японией и Южной Кореей остаётся неизменной и что Япония хотела бы и дальше укреплять экономические связи с Южной Кореей на взаимовыгодной основе.

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