Минэкологии Японии ужесточает контроль за качеством питьевой воды

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Токио, 24 декабря (Jiji Press) -- В Японии готовится важное изменение в системе контроля качества водопроводной воды. Министерство окружающей среды представило экспертной комиссии план по включению ПФАС (потенциально канцерогенных фторорганических соединений) в список веществ, подлежащих обязательному мониторингу.

По новым правилам, с апреля 2026 года водоснабжающие компании будут обязаны проводить проверки каждые три месяца, тогда как сейчас такие проверки носят лишь рекомендательный характер. Окончательная доработка плана ожидается весной следующего года после обсуждения в Центральном совете по окружающей среде.

Особое внимание уделяется двум основным соединениям — «ПФОС» и «ПФОА». Хотя эти вещества редко обнаруживаются в водопроводной воде, они потенциально опасны для здоровья. Действующий временный норматив — 50 нанограммов на литр для суммы обоих веществ — планируется сохранить и в новом стандарте.

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