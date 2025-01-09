Четыре китайских корабля вошли в японские воды у островов Сэнкаку

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Наха, префектура Окинава, 8 января (Jiji Press). Четыре китайских корабля береговой охраны вторглись в территориальные воды Японии у островов Сэнкаку в префектуре Окинава.

По данным 11-го регионального штаба береговой охраны в Наха, столице самой южной префектуры, каждый из них был оснащён чем-то похожим на автоматические пушки.

Четыре корабля вошли в территориальные воды вблизи острова Минами-Кодзима, входящего в контролируемую Японией цепь островов, между 10:00 и примерно 10:15 утра. Это было первое нарушение территориальных вод китайскими государственными судами в 2025 году.

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