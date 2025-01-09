Четыре китайских корабля вошли в японские воды у островов Сэнкаку
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Наха, префектура Окинава, 8 января (Jiji Press). Четыре китайских корабля береговой охраны вторглись в территориальные воды Японии у островов Сэнкаку в префектуре Окинава.
По данным 11-го регионального штаба береговой охраны в Наха, столице самой южной префектуры, каждый из них был оснащён чем-то похожим на автоматические пушки.
Четыре корабля вошли в территориальные воды вблизи острова Минами-Кодзима, входящего в контролируемую Японией цепь островов, между 10:00 и примерно 10:15 утра. Это было первое нарушение территориальных вод китайскими государственными судами в 2025 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В связи с неуместным высказыванием китайского сотрудника компания NHK получила административное взыскание
- Японские чиновники критикуют высказывание о Сэнкаку в новостях NHK на китайском языке
- Документы на мексиканца, спасённого на островах Сэнкаку, переданы в прокуратуру
- Чем руководствовался Китай, направив военный корабль кяпонским территориальным водам незадолго до решения суда о Южно-Китайском море?
- Острова Сэнкаку, линия гряды Нансэй и западная часть Тихого океана: передовая линия японско-китайских отношений и путь в будущее
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность