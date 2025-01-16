Лавров жалуется на позицию Японии в российско-японских отношениях

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Токио, 15 января (Jiji Press). Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство позицией Японии в отношениях с его страной в условиях продолжающегося вторжения России в Украину.

На пресс-конференции, состоявшейся в Москве 14 января, Лавров заявил, что Россия считает, что Япония демонстрирует готовность возобновить диалог о заключении мирного договора с Россией, а также надеется, что Россия разрешит бывшим японцам, проживавшим на четырёх спорных северо-западных островах Тихого океана, снова посетить их.

Однако он заявил, что такая позиция Японии несовместима с сохранением Японией санкций против России из-за войны на Украине.

Эти четыре острова, известные в Японии как Северные территории, были захвачены бывшим Советским Союзом у Японии в конце Второй мировой войны. Территориальный спор не позволяет Токио и Москве заключить мирный договор, чтобы официально положить конец их военным действиям.

С другой стороны, Лавров заявил на пресс-конференции, что есть приятное исключение в то время, когда между двумя странами существуют холодные отношения, указав на российский культурный фестиваль, который ежегодно проводится в Японии.

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