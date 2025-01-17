30 лет после Великого землетрясения Хансин-Авадзи: эксперт призывает к обсуждению мер реагирования на стихийные бедствия
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нисиномия, префектура Хёго, 16 января (Jiji Press). Ведущий исследователь в области уменьшения ущерба от стихийных бедствий, переживший мощное землетрясение, произошедшее на западе Японии 30 лет назад, призвал к обсуждению проблем защиты от стихийных бедствий, которые до сих пор остаются нерешёнными.
«Пришло время обратиться к проблемам, которые отошли на второй план, и обсудить их», – сказал Муросаки Ёситэру, почётный профессор планирования защиты от стихийных бедствий в Университете Кобе.
Он упомянул плохие условия в эвакуационных центрах как одну из проблем, сохраняющихся после землетрясения 17 января 1995 года, от которого пострадали такие районы, как Кобе, столица префектуры Хёго, отметив при этом повышение осведомлённости о мерах защиты от стихийных бедствий.
Муросаки, который в день землетрясения находился в соседней префектуре Осака на конференции, помнит шок, который он испытал, вернувшись в Кобе на следующий день. «Это было так плохо, что я заплакал», – сказал он.
Многие дома были жестоко повреждены, а городской пейзаж полностью изменился. Хотя он посетил зоны бедствия и сделал фотографии в рамках своего исследования, он не смог сделать фотографии разрушений, которые затрагивали его жизнь.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Император и императрица Японии посетят мемориал жертвам землетрясения Хансин-Авадзи в 30-ю годовщину катастрофы
- Замолчанное землетрясение: почему Япония скрывала правду о жертвах стихии во время Тихоокеанской войны?
- Стихийные бедствия в Японии: около 20% мирового ущерба от землетрясений магнитудой 6 и выше
- Неделя готовности к стихийным бедствиям в Японии: при подготовке вещей на случай стихийных бедствий не забываем про одежду!
Стихийные бедствия землетрясение Хансин-Авадзи землетрясения Jiji Press