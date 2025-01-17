30 лет после Великого землетрясения Хансин-Авадзи: эксперт призывает к обсуждению мер реагирования на стихийные бедствия

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Нисиномия, префектура Хёго, 16 января (Jiji Press). Ведущий исследователь в области уменьшения ущерба от стихийных бедствий, переживший мощное землетрясение, произошедшее на западе Японии 30 лет назад, призвал к обсуждению проблем защиты от стихийных бедствий, которые до сих пор остаются нерешёнными.

«Пришло время обратиться к проблемам, которые отошли на второй план, и обсудить их», – сказал Муросаки Ёситэру, почётный профессор планирования защиты от стихийных бедствий в Университете Кобе.

Он упомянул плохие условия в эвакуационных центрах как одну из проблем, сохраняющихся после землетрясения 17 января 1995 года, от которого пострадали такие районы, как Кобе, столица префектуры Хёго, отметив при этом повышение осведомлённости о мерах защиты от стихийных бедствий.

Муросаки, который в день землетрясения находился в соседней префектуре Осака на конференции, помнит шок, который он испытал, вернувшись в Кобе на следующий день. «Это было так плохо, что я заплакал», – сказал он.

Многие дома были жестоко повреждены, а городской пейзаж полностью изменился. Хотя он посетил зоны бедствия и сделал фотографии в рамках своего исследования, он не смог сделать фотографии разрушений, которые затрагивали его жизнь.

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