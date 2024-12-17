Император и императрица Японии посетят мемориал жертвам землетрясения Хансин-Авадзи в 30-ю годовщину катастрофы

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Токио, 16 декабря (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако 17 января примут участие в памятной церемонии, посвящённой 30-й годовщине Великого землетрясения Хансин-Авадзи 1995 года на западе Японии, сообщило Управление по делам императорского двора.

По данным управления, император и императрица прибудут в Кобе, столицу префектуры Хёго, специальным рейсом 16 января. Позже в тот же день губернатор Хёго Сайто Мотохико проинформирует их о ситуации с восстановлением, а также они посетят музей Хёго-но цу префектуры Хёго, чтобы увидеть выставку, посвящённую 30-й годовщине катастрофы. Они также встретятся с людьми, пострадавшими от катастрофы 1995 года.

17 января императорская чета посетит мемориальную церемонию, где император выступит с речью. Пара также осмотрит Институт по уменьшению опасности стихийных бедствий и обновлению человечества, прежде чем вернуться в Токио ночью.

Император и императрица были наследным принцем и наследной принцессой, когда присутствовали на первой церемонии по случаю годовщины катастрофы в 1996 году и на 15-й церемонии в 2010 году. Император также присутствовал на пятой церемонии в 2000 году.

На церемониях 10-й и 20-й годовщин присутствовали почётный император Акихито, который в то время находился на троне, и почётная императрица Митико.

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