В память о жертвах землетрясения 30 лет назад в Кобе зажгли 6434 свечи

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Итами, префектура Хёго, 16 января (Jiji Press). Около 400 человек помолились за 6434 жертв землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в районе Кобе на западе Японии 30 лет назад, и зажгли 6434 свечи.

Участники бдения при свечах в парке в Итами, префектура Хёго, в 17:46 почтили минутой молчания память жертв землетрясения, произошедшего в 5:46 утра 17 января 1995 года.

На каждой свече были написаны такие слова: «Мы продолжим передавать надежду».

«Я молился за множество потерянных жизней», – сказал 66-летний Масаки Сатоси, чей дом был разрушен землетрясением.

«Я надеюсь, что извлеченные нами уроки будут переданы молодому поколению, родившемуся после катастрофы», – сказал он.

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