Большой турнир сумо состоится в Париже в июне 2026 года

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Токио, 19 января (Jiji Press). Ассоциация сумо Японии сообщила, что 13-14 июня 2026 года в Париже пройдёт грандиозный турнир по сумо.

Это будет третье подобное мероприятие во французской столице и первое с 1995 года.

В этом году большой турнир планируется провести в Лондоне в октябре.

«Мы проведём всестороннюю подготовку, чтобы как можно лучше передать французам привлекательность традиционной японской культуры сумо, великолепную атмосферу ринга сумо и помочь им насладиться турниром», – заявил Хаккаку, глава ассоциации, управляющей профессиональным сумо, и бывший чемпион по сумо среди ёкодзуна, на пресс-конференции в зале Рёгоку Кокугикан в Токио.

В парижском мероприятии примут участие борцы высшего дивизиона макуути.

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