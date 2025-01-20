Большой турнир сумо состоится в Париже в июне 2026 года
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Токио, 19 января (Jiji Press). Ассоциация сумо Японии сообщила, что 13-14 июня 2026 года в Париже пройдёт грандиозный турнир по сумо.
Это будет третье подобное мероприятие во французской столице и первое с 1995 года.
В этом году большой турнир планируется провести в Лондоне в октябре.
«Мы проведём всестороннюю подготовку, чтобы как можно лучше передать французам привлекательность традиционной японской культуры сумо, великолепную атмосферу ринга сумо и помочь им насладиться турниром», – заявил Хаккаку, глава ассоциации, управляющей профессиональным сумо, и бывший чемпион по сумо среди ёкодзуна, на пресс-конференции в зале Рёгоку Кокугикан в Токио.
В парижском мероприятии примут участие борцы высшего дивизиона макуути.
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