Вынесение смертного приговора поджигателю Kyoto Animation окончательно утверждено

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Осака, 28 января (Jiji Press) -- Подсудимый Аоба Синдзи (46 лет), приговоренный к смертной казни за поджог первой студии компании Kyoto Animation, отозвал свою апелляцию. Смертный приговор вступил в законную силу.

По информации Высокого суда Осаки, апелляция была отозвана 27 числа. Как сообщают осведомленные источники, в сентябре прошлого года защита подала апелляционное заявление. Кроме того, было представлено экспертное заключение специалиста, не участвовавшего в первоначальной психиатрической экспертизе, проведенной после предъявления обвинения. В заключении оспаривалась не сама психиатрическая экспертиза, а её интерпретация окружным судом. На этом основании защита намеревалась добиваться оправдательного приговора в апелляционной инстанции.

В ходе судебного разбирательства с участием присяжных заседателей защита настаивала на том, что в момент совершения преступления подсудимый Аоба находился в состоянии невменяемости либо ограниченной вменяемости вследствие бредового расстройства. Однако окружной суд Киото в январе прошлого года, признав влияние бредового расстройства на формирование у подсудимого сильной неприязни к KyoAni, тем не менее установил его полную вменяемость. Учитывая тяжесть последствий, в том числе гибель 36 человек, суд вынес смертный приговор.

Не согласившись с приговором, подсудимый Аоба и его защитники обжаловали его в Высоком суде Осаки. По свидетельству родственников жертв, встречавшихся с Аоба, он объяснил причины подачи апелляции следующим образом: «Если я отзову апелляцию, то больше не смогу высказаться. А мне есть что рассказать».

Согласно материалам дела, 18 июля 2019 года подсудимый совершил поджог первой студии Kyoto Animation в районе Фусими города Киото. В результате полного уничтожения здания огнем из находившихся внутри 70 сотрудников компании 36 человек погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести.







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