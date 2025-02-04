В городах, пострадавших от землетрясения в Ното 1 января 2024 года, население сократилось на 10%

Новости

Канадзава, префектура Исикава, 3 февраля (Jiji Press). Префектура Исикава сообщила о сокращении населения городов Вадзима и Судзу на 10 процентов за год в результате землетрясения на полуострове Ното, которое произошло в этой префектуре 1 января 2024 года.

По оценкам, по состоянию на 1 января этого года население городов Вадзима и Судзу, которые больше всего пострадали от землетрясения, сократилось на 2192 человека, или на 10,0%, и на 1198 человек, или на 10,2%, соответственно, по сравнению с предыдущим годом.

За год до катастрофы снижение составило 900 и 371 человек соответственно, то есть примерно по 3%.

Среди других наиболее пострадавших муниципалитетов полуострова численность населения сократилась на 438 человек, или на 6,0%, в городе Анамидзу, на 850 человек, или на 6,0%, в городе Ното, на 661 человек, или на 3,8%, в городе Сика и на 1777 человек, или на 3,8%, в городе Нанао.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме