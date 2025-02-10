Лидеры Японии и США предостерегли Китай относительно действий возле Тайваня

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Вашингтон, 7 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент США Дональд Трамп предостерегли Китай относительно его поведения в отношении Тайваня в совместном заявлении, опубликованном после их встречи 7 февраля.

Оба лидера также подтвердили свою политику укрепления альянса своих стран, очевидно, имея в виду гегемонистские амбиции Китая. Трамп одобрил усилия Японии по укреплению её обороноспособности.

В заявлении лидеры двух стран подтвердили, что статья 5 договора о безопасности между ними, обязывающая США защищать Японию, применяется к островам Сэнкаку в префектуре Окинава, на которые претендует Пекин.

В заявлении говорится, что для повышения потенциала сдерживания и реагирования альянса обе страны модернизируют структуры командования и управления Сил самообороны и вооруженных сил США, расширят своё присутствие в юго-западной части японской островной цепи Нансэй, включая острова Сэнкаку, и укрепят расширенное сдерживание, включая ядерный зонтик США.

В заявлении также говорится, что Соединённые Штаты «приветствуют» обязательство Японии удвоить свои расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта к 2027 финансовому году и продолжить укреплять свой оборонный потенциал после этого.

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