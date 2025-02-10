Лидеры Японии и США предостерегли Китай относительно действий возле Тайваня
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Вашингтон, 7 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент США Дональд Трамп предостерегли Китай относительно его поведения в отношении Тайваня в совместном заявлении, опубликованном после их встречи 7 февраля.
Оба лидера также подтвердили свою политику укрепления альянса своих стран, очевидно, имея в виду гегемонистские амбиции Китая. Трамп одобрил усилия Японии по укреплению её обороноспособности.
В заявлении лидеры двух стран подтвердили, что статья 5 договора о безопасности между ними, обязывающая США защищать Японию, применяется к островам Сэнкаку в префектуре Окинава, на которые претендует Пекин.
В заявлении говорится, что для повышения потенциала сдерживания и реагирования альянса обе страны модернизируют структуры командования и управления Сил самообороны и вооруженных сил США, расширят своё присутствие в юго-западной части японской островной цепи Нансэй, включая острова Сэнкаку, и укрепят расширенное сдерживание, включая ядерный зонтик США.
В заявлении также говорится, что Соединённые Штаты «приветствуют» обязательство Японии удвоить свои расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта к 2027 финансовому году и продолжить укреплять свой оборонный потенциал после этого.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Два китайских корабля вторглись в воды Японии возле островов Сэнкаку
- Десять военных кораблей Китая и России прошли через пролив Соя
- Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры