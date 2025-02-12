Китай выразил протест в связи с совместным заявлением Исибы и Трампа
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Пекин, 10 февраля (Jiji Press). Министерство иностранных дел Китая выразило протест против совместного заявления, опубликованного в конце прошлой недели премьер-министром Японии Исибой Сигэру и президентом США Дональдом Трампом.
Генеральный директор Департамента Азии министерства иностранных дел Китая Лю Цзиньсун вызвал Ёкоти Акиру, главного министра посольства Японии в Пекине, и выразил протест.
В совместном заявлении лидеры Японии и США особо упомянули Китай, выразив свое «решительное несогласие» с его военной деятельностью в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а в вопросе Тайваня выступили против «любых попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво силой или принуждением», имея в виду Китай.
По данным китайского министерства, Лю выразил «серьёзную обеспокоенность и сильное недовольство недавними негативными шагами Японии в отношении Китая».
По данным посольства Японии, в ответ Ёкоти разъяснил позицию японского правительства и повторил свои просьбы к китайской стороне по таким нерешённым вопросам, как ситуация в Восточно-Китайском море.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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