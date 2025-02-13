Япония и Палау договорились об укреплении связей
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Токио, 12 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент Палау Суранхел Уиппс-младший в среду договорились об укреплении двусторонних связей ради свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
На встрече с Уиппсом в офисе премьер-министра в Токио Исида заявил, что это тихоокеанское островное государство является «географически, исторически и стратегически важным партнером».
В ответ президент Палау выразил готовность вывести отношения с Японией на новый уровень, основанный на прочном фундаменте доверия.
Затем лидеры подтвердили сотрудничество в целях экономического развития Палау и строительства инфраструктуры.
Между тем, Исиба поблагодарил Уиппса за посещение АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. в июне 2023 года перед выбросом в океан очищенной воды с пострадавшей от расплавления АЭС и за поддержку заявления Японии о том, что вода является экологически безопасной.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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