Министры обороны Японии и США встретятся в конце марта
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Токио, 12 февраля (Jiji Press). Правительства Японии и США координируют проведение встречи глав оборонных ведомств в Токио уже в конце марта, как стало известно 12 февраля.
Ожидается, что министр обороны Японии Накатани Гэн и министр обороны США Пит Хегсет подтвердят важность укрепления потенциала сдерживания и реагирования японско-американского альянса и обсудят пути улучшения координации командования и управления между Силами самообороны Японии и армией США.
По словам источника в правительстве Японии, конкретный график встречи Накатани и Хегсета будет определён с учетом хода работы парламента в Японии и возможности посещения Хегсетом других частей Восточной Азии или её окрестностей до или после визита в Японию.
Накатани и Хегсет провели телефонные переговоры 31 января, и возможная встреча станет их первой личной встречей.
Ожидается, что после состоявшегося на прошлой неделе саммита между премьер-министром Японии Исибой Сигэру и президентом США Дональдом Трампом главы оборонных ведомств подтвердят тесное сотрудничество в сфере безопасности и обменяются мнениями о скорейшей «встрече в формате два плюс два» министров обороны и иностранных дел двух стран.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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