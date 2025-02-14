Япония, США и Франция проводят совместные военно-морские учения в Тихом океане
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 февраля (Jiji Press). Морские силы самообороны Японии сообщили, что начали совместные учения Pacific Steller с ВМС США и Франции в Тихом океане к востоку от Филиппин.
Это первые учения с участием кораблей Сил самообороны и авианосцев США и Франции. Со стороны Японии к учениям присоединился эсминец Сил самообороны Kaga, который фактически стал авианосцем, и другие.
Для Японии необычно проводить учения с авианосцами других стран в морской зоне. Совместные учения, которые продлятся до 18 февраля, по-видимому, направлены на то, чтобы держать под контролем активность Китая.
В учениях приняли участие патрульные самолеты и в общей сложности 11 кораблей, включая атомный авианосец ВМС США USS Carl Vinson и авианосец ВМС Франции Charles de Gaulle.
Впервые с 1960-х годов французский авианосец был отправлен в Тихий океан.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Два китайских корабля вторглись в воды Японии возле островов Сэнкаку
- Десять военных кораблей Китая и России прошли через пролив Соя
- Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры