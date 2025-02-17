Япония, США и Южная Корея подтверждают укрепление альянсов между странами
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Мюнхен, 15 февраля (Jiji Press). Министры иностранных дел Японии, США и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, в котором подчёркивается необходимость укрепления альянсов Япония-США и США-Южная Корея.
Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Дэ Юль выступили с заявлением после встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Они согласились, что их страны будут работать вместе, чтобы укрепить сдерживающие и ответные возможности, в том числе путём проведения трёхсторонних учений. Соединённые Штаты подтвердили свои «непоколебимую приверженность» обороне Японии и Южной Кореи, говорится в заявлении.
Это была первая встреча министров иностранных дел трёх стран с момента начала работы второй администрации президента США Дональда Трампа в прошлом месяце.
«Мы подтвердили, что наши три страны будут содействовать конкретному сотрудничеству, чтобы возглавить усилия по достижению мира и процветания в регионе, в том числе в вопросах борьбы с Северной Кореей», – заявил Ивая журналистам после трёхсторонней встречи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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