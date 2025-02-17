Министр иностранных дел Японии сообщил о продолжении санкций против России

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Мюнхен, 15 февраля (Jiji Press). Как заявил министр иностранных дел Японии Ивая Такэси, на встрече в Мюнхене (Германия) он сообщил своим коллегам из «Большой семёрки», что Япония по-прежнему полна решимости решительно поддерживать Украину и продолжать санкции против России в связи с её вторжением в соседнюю страну.

Ивая сделал это замечание после того, как президент США Дональд Трамп выразил стремление добиться скорейшего прекращения огня на Украине путём прямых переговоров с Россией.

Что касается ситуации в Палестине, Ивая заявил на встрече G-7, что Япония будет играть активную роль не только в предоставлении срочной гуманитарной помощи, но и в предоставлении среднесрочной и долгосрочной поддержки восстановления и реконструкции, по словам министра.

15 февраля Ивая провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и согласился стремиться к углублению отношений между Японией и НАТО на основе признания того, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима.

Ивая также встретился с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади. На встрече министр иностранных дел Японии подчеркнул важность неуклонного выполнения соглашения о прекращении огня, достигнутого между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС, и заявил, что Япония будет тесно сотрудничать с Иорданией в направлении «двухгосударственного решения», в котором Палестина и Израиль будут сосуществовать.

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