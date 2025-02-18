Исиба выражает обеспокоенность по поводу плана Трампа ввести автомобильные пошлины

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Токио, 17 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру выразил обеспокоенность по поводу плана президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт автомобилей, подчеркнув своё намерение добиваться исключения для Японии.

Япония «отличается от других стран, поскольку она вносит вклад в создание рабочих мест и улучшение повседневной жизни людей в Соединённых Штатах», заявил Исиба на заседании парламента, отметив, что эта азиатская страна была крупнейшим инвестором в Соединённые Штаты за последние пять лет.

Исиба усомнился в критике Трампа политики освобождения от тарифов. «Странно, что меры по защите потребителей считаются барьерами», – сказал он.

«Мы продолжим доказывать обоснованность позиции Японии», – продолжил премьер-министр.

Что касается плана Nippon Steel Corp. по приобретению United States Steel Corp., Исиба заявил, что он не уверен в том, что прибыль японской стороны обязательно снизится, даже если она изменит план и инвестирует в американскую компанию вместо её полного приобретения.

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