Премьер-министр Японии Исиба Сигэру подчеркнул важность единства G-7

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Токио, 25 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру подчеркнул важность единства среди стран «Большой семёрки», лидеры которых провели видеоконференцию, посвящённую третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

«Участие Соединённых Штатов имеет решающее значение для установления справедливого и прочного мира в Украине», – сказал Исиба, добавив, что Япония «должна продолжать прилагать усилия в сотрудничестве со (своими коллегами по) G-7».

Члены G-7 делают всё возможное, чтобы договориться о совместном заявлении саммита, поскольку администрация президента США Дональда Трампа становится примирительной по отношению к России. Президент Украины Владимир Зеленский также присоединился к онлайн-саммиту, призвав членов G-7 объединиться.

Говоря о сложности согласования заявления саммита, Исиба заявил, что «решающих различий в деталях заявления нет».

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