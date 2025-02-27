Осакский университет разрабатывает новый метод диагностики рака поджелудочной железы

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Исследователи из Осакского университета заявили, что они разработали метод диагностики рака поджелудочной железы с использованием клеток поджелудочной железы или ДНК, собранных с помощью модифицированного катетера во время обследования желудка.

Профессор Медицинской школы Осакского университета Ятида Синъити и его коллеги заявили, что эффективность метода была подтверждена в ходе специальных клинических исследований, в основном на пациентах.

При практическом применении этот метод облегчит раннюю диагностику рака поджелудочной железы, что зачастую весьма затруднительно.

В рамках этого метода проводится генетическое тестирование для определения наличия рака поджелудочной железы путем сбора клеток поджелудочной железы или ДНК, содержащейся в жидкости, поступающей в двенадцатиперстную кишку, первую часть тонкой кишки рядом с желудком, с помощью модифицированного катетера во время обследования на рак желудка.

В двенадцатиперстной кишке имеется так называемая сосочковая область, куда вытекает панкреатический сок из поджелудочной железы и жёлчь из печени.

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