Парламент начинает обсуждение законопроекта об активной киберзащите

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Токио, 18 марта (Jiji Press). Парламент начал обсуждение законопроекта о введении активной киберзащиты или принятии упреждающих мер для предотвращения кибератак на государственные учреждения и критически важную инфраструктуру.

«Учитывая растущую обеспокоенность по поводу кибератак и прогресс цифровизации, улучшение возможностей реагирования на кибератаки является неотложной задачей», – заявил премьер-министр Исиба Сигэру на пленарном заседании Палаты представителей.

Правительство и правящие партии намерены принять законопроект в ходе текущей очередной сессии парламента.

Ожидается, что обсуждения в парламенте будут сосредоточены на том, соответствует ли законопроект об активной киберзащите гарантированной конституцией тайне коммуникаций, а также на планируемой независимой организации по надзору за операциями правительства по киберзащите.

Что касается секретности коммуникаций, Исиба заявил, что операции по киберзащите не будут проводиться с целью мониторинга поведения граждан.

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