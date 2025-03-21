В Токио в 30-летнюю годовщину зариновой атаки в метро почтили память жертв
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Токио, 20 марта (Jiji Press). Члены семей погибших и другие лица почтили память жертв атаки с применением нервно-паралитического газа зарин, совершенной сектой «Аум Синрикё» в токийском метро 30 лет назад, в результате которой погибли 14 человек и более 6000 пострадали.
На станции Касумигасэки, где 20 марта 1995 года в результате атаки зарином погибли двое работников метро, в том числе 50-летний Такахаси Кадзумаса, был установлен цветочный стенд. Его 78-летняя вдова Сидзуэ, посетившая станцию, чтобы возложить цветы, сказала: «Это были долгие 30 лет».
«Я хочу защитить молодых людей от сект, не позволяя воспоминаниям об этом инциденте исчезнуть. Я надеюсь, что этот инцидент не будет забыт», – сказала она журналистам.
Около 10 работников станции провели минуту молчания вскоре после 8 утра, примерно в то же время, когда 30 лет назад произошло нападение.
На пяти других станциях метро, где в результате атаки погибли люди, также были установлены цветочные стенды.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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