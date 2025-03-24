Япония и Южная Корея подтвердили сотрудничество по вопросам Северной Кореи

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Токио, 22 марта (Jiji Press) Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его южнокорейский коллега Чо Тхэ Юль подтвердили, что их страны, а также обе эти страны вместе с США, продолжат сотрудничать в решении вопросов, связанных с ядерными и ракетными разработками Северной Кореи.

Ивая и Чо провели переговоры в течение часа и 50 минут в гостевом доме Иикура МИД Японии в Токио. Их предыдущая встреча состоялась в Южной Корее в январе этого года.

Ивая отметил, что стратегическое значение сотрудничества между Японией и Южной Кореей, а также между двумя странами и США возрастает по мере того, как глобальная ситуация вступает в «период потрясений».

В ответ Чо выразил надежду, что поток обменов, подобный нынешнему, сохранится и в будущем.

Оба выразили серьёзную обеспокоенность событиями в Северной Корее, включая расширение военного сотрудничества с Россией и вредоносную кибердеятельность, такую ​​как кража криптовалюты.

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