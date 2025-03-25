Китайские корабли оставались в японских водах наиболее продолжительное время с 2012 года
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Наха, префектура Окинава, 24 марта (Jiji Press). Китайские корабли береговой охраны находятся в японских водах у островов Сэнкаку в префектуре Окинава уже более трех с половиной дней с утра 21 марта, что является самым продолжительным пребыванием с тех пор, как Япония национализировала острова, на которые также претендует Китай, в 2012 году.
Предыдущий рекорд составлял 80 часов 36 минут с 30 марта по 2 апреля 2023 года.
Патрульные корабли береговой охраны Японии призывают китайские суда покинуть воды.
По данным 11-го регионального штаба береговой охраны Объединенной комиссии береговой охраны в Нахе, столице Окинавы, два китайских судна вошли в территориальные воды Японии около Минамикодзимы в архипелаге Сенкаку около 2 часов ночи 21 марта, а ещё два судна прибыли позже.
По данным Объединенной командования, китайские корабли неоднократно пытались приблизиться к японским рыболовецким судам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Снова Трамп
- В связи с неуместным высказыванием китайского сотрудника компания NHK получила административное взыскание
- Японские чиновники критикуют высказывание о Сэнкаку в новостях NHK на китайском языке
- Документы на мексиканца, спасённого на островах Сэнкаку, переданы в прокуратуру
- Чем руководствовался Китай, направив военный корабль кяпонским территориальным водам незадолго до решения суда о Южно-Китайском море?
- Острова Сэнкаку, линия гряды Нансэй и западная часть Тихого океана: передовая линия японско-китайских отношений и путь в будущее
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность