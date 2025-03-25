Китайские корабли оставались в японских водах наиболее продолжительное время с 2012 года

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Наха, префектура Окинава, 24 марта (Jiji Press). Китайские корабли береговой охраны находятся в японских водах у островов Сэнкаку в префектуре Окинава уже более трех с половиной дней с утра 21 марта, что является самым продолжительным пребыванием с тех пор, как Япония национализировала острова, на которые также претендует Китай, в 2012 году.

Предыдущий рекорд составлял 80 часов 36 минут с 30 марта по 2 апреля 2023 года.

Патрульные корабли береговой охраны Японии призывают китайские суда покинуть воды.

По данным 11-го регионального штаба береговой охраны Объединенной комиссии береговой охраны в Нахе, столице Окинавы, два китайских судна вошли в территориальные воды Японии около Минамикодзимы в архипелаге Сенкаку около 2 часов ночи 21 марта, а ещё два судна прибыли позже.

По данным Объединенной командования, китайские корабли неоднократно пытались приблизиться к японским рыболовецким судам.

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