Токио выразил обеспокоенность Пекину по поводу учений вблизи Тайваня
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Токио, 1 апреля (Jiji Press)/ Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил, что правительство передало Пекину свою обеспокоенность по поводу китайских военных учений вблизи Тайваня.
«Мы наблюдаем за этим с серьёзным интересом, – заявил Хаяси на пресс-конференции. – Мир и стабильность в Тайваньском проливе чрезвычайно важны для всего международного сообщества, включая нашу страну».
Представитель правительства добавил, что Токио «примет все возможные меры для обеспечения бдительности и наблюдения» в свете возросшей в последние годы военной активности Китая вблизи Тайваня.
1 апреля китайские военные объявили о начале общих учений вокруг Тайваня, которые станут первыми полномасштабными учениями вблизи самоуправляющегося острова в этом году.
Военные заявили, что их сухопутные, военно-морские, воздушные и ракетные силы участвуют в учениях по наземным атакам и блокаде морских путей в водах к северу, югу и востоку от Тайваня.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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