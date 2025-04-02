Токио выразил обеспокоенность Пекину по поводу учений вблизи Тайваня

Новости

Токио, 1 апреля (Jiji Press)/ Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил, что правительство передало Пекину свою обеспокоенность по поводу китайских военных учений вблизи Тайваня.

«Мы наблюдаем за этим с серьёзным интересом, – заявил Хаяси на пресс-конференции. – Мир и стабильность в Тайваньском проливе чрезвычайно важны для всего международного сообщества, включая нашу страну».

Представитель правительства добавил, что Токио «примет все возможные меры для обеспечения бдительности и наблюдения» в свете возросшей в последние годы военной активности Китая вблизи Тайваня.

1 апреля китайские военные объявили о начале общих учений вокруг Тайваня, которые станут первыми полномасштабными учениями вблизи самоуправляющегося острова в этом году.

Военные заявили, что их сухопутные, военно-морские, воздушные и ракетные силы участвуют в учениях по наземным атакам и блокаде морских путей в водах к северу, югу и востоку от Тайваня.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме