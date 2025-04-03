Игровая консоль Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня

Новости

Киото, 2 апреля (Jiji Press). Японская компания Nintendo Co. сообщила, что выпустит игровую консоль Nintendo Switch 2 5 июня по рекомендованной розничной цене 49 980 йен.

Switch 2 оснащен большим экраном высокой чёткости и функцией голосового чата. В него можно играть как дома, так и на улице, как и с предыдущей версией консоли.

Также 5 июня выйдут такие игры, как «Mario Kart World» – новая версия популярной гоночной игры.

Это первый случай выпуска новой игровой консоли этой компанией из Киото с момента выхода оригинальной Switch, дебютировавшей в марте 2017 года.

Мероприятия по тестированию Switch 2 пройдут по всему миру. В Японии такие мероприятия пройдут в течение двух дней с 26 апреля в конференц-центре Makuhari Messe в Тибе, недалеко от Токио.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме