Главы министерств иностранных дел стран G-7 выразили обеспокоенность по поводу китайских учений вблизи Тайваня
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Нью-Йорк, 6 апреля (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» крупнейших демократий опубликовали заявление, в котором выразили «глубокую обеспокоенность» крупномасштабными военными учениями Китая, проводившимися вокруг Тайваня в течение двух дней до 2 апреля.
«(Учения) ставят под угрозу глобальную безопасность и процветание», – заявили главные дипломаты семи стран, добавив, что они «выступают против любых односторонних действий, угрожающих... миру и стабильности (в Тайваньском проливе), в том числе с применением силы или принуждения».
Они также призвали к «мирному разрешению вопросов посредством конструктивного диалога по обе стороны пролива».
В состав «Большой семёрки» входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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