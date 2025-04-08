Главы министерств иностранных дел стран G-7 выразили обеспокоенность по поводу китайских учений вблизи Тайваня

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Нью-Йорк, 6 апреля (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» крупнейших демократий опубликовали заявление, в котором выразили «глубокую обеспокоенность» крупномасштабными военными учениями Китая, проводившимися вокруг Тайваня в течение двух дней до 2 апреля.

«(Учения) ставят под угрозу глобальную безопасность и процветание», – заявили главные дипломаты семи стран, добавив, что они «выступают против любых односторонних действий, угрожающих... миру и стабильности (в Тайваньском проливе), в том числе с применением силы или принуждения».

Они также призвали к «мирному разрешению вопросов посредством конструктивного диалога по обе стороны пролива».

В состав «Большой семёрки» входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз.

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