Исиба утверждает, что пошлины Трампа негативно скажутся на производстве в США

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Кобе, 13 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил, что тарифы, введённые администрацией президента США Дональда Трампа, «определённо нецелесообразны» для укрепления обрабатывающей промышленности США.

«Мы намерены вести переговоры (с Соединёнными Штатами) силой убеждения», – заявил Исиба на встрече с должностными лицами Kawasaki Heavy Industries Ltd. в штаб-квартире компании в городе Кобе на западе Японии.

Участники встречи попросили премьер-министра обратиться не только к Трампу, но и к губернаторам и законодателям штатов, где работают японские компании.

«Правительству необходимо донести голоса с мест (до Соединённых Штатов), – заявил Ишиба журналистам после встречи. – Правительство и правящие партии будут работать вместе, прислушиваясь также к мнению оппозиционных партий».

Во время своего визита в Кобе Исиба возложил цветы к памятнику жертвам Великого землетрясения Хансин-Авадзи, которое произошло в январе 1995 года.

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