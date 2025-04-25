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Токио, 24 апреля (Jiji Press). Лидеры Японии и Люксембурга договорились об активизации сотрудничества между двумя странами, особенно в экономической и финансовой сферах, в преддверии 100-летия дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2027 году.

На встрече в Токио премьер-министр Японии Исиба Сигэру отметил, что луноход, разработанный в Люксембурге, входит в разработанный японской компанией лунный модуль, который достигнет Луны в июне.

Отметив, что сотрудничество Японии и Люксембурга расширилось и до космоса, Исиба заявил, что надеется на дальнейшее накопление конкретных примеров двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден ответил, что он очень надеется на укрепление двусторонних отношений.

23 апреля Фриден посетил павильон Люксембурга на проходящей Всемирной выставке 2025 года в западном японском городе Осака.

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