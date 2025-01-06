Соглашение о стратегическом партнёрстве между Японией и ЕС вступило в силу

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Лондон, 1 января (Jiji Press). Соглашение о стратегическом партнёрстве (ССП) между Японией и Европейским союзом вступило в силу.

В рамках Соглашения о сотрудничестве Япония и ЕС, основываясь на общих ценностях, таких как демократия и верховенство закона, будут укреплять сотрудничество в широком спектре областей, включая безопасность, окружающую среду и энергетику, а также обмен персоналом.

Япония и ЕС вели переговоры по ССП параллельно с соглашением об экономическом партнёрстве (СЭП). Соглашение о стратегическом партнёрстве было подписано в июле 2018 года тогдашним премьер-министром Японии Абэ Синдзо, тогдашним председателем Европейского совета Дональдом Туском и тогдашним председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Совет ЕС одобрил соглашение с Японией в апреле 2024 года после ратификации государствами-членами.

Совместный комитет, созданный Японией и ЕС, будет проверять ход общей координации и сотрудничества в каждой области в рамках соглашения. Как правило, комитет собирается раз в год попеременно в Токио и Брюсселе.

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