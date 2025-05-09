Два китайских корабля покинули японские воды возле островов Сэнкаку
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Наха, префектура Окинава, 8 мая (Jiji Press). Два китайских корабля береговой охраны покинули японские территориальные воды у побережья островов Сэнкаку в префектуре Окинава 8 мая днём. Они находились там с 7 мая.
Перед этим китайские государственные корабли вторгались в японские воды у островов, которые находятся под управлением Японии, но на которые также претендует Китай, 3 мая.
По данным 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в Нахе, столице Окинавы, китайские корабли вошли в японские территориальные воды в районе Минамикодзимы в архипелаге Сэнкаку около 12:30 7 мая.
Они покинули воды возле острова в 13:10 следующего дня.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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