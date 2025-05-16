Япония и ЕС расширят взаимное признание органических продуктов питания
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Токио, 15 мая (Jiji Press). Япония и Европейский союз расширят соглашение о взаимном признании органических продуктов питания, чтобы более широкий спектр продуктов мог маркироваться как органические продукты питания в торговле между экономиками.
В новый список войдут алкогольные напитки, такие как сакэ, продукты животноводства и продукты их переработки, тогда как текущий список ограничивается в основном неживотноводческой сельскохозяйственной продукцией.
ЕС имеет огромный рынок органических продуктов питания. Расширенное соглашение устранит необходимость получения дополнительных разрешений на новые товары во время импорта и экспорта, что облегчит торговлю такими продуктами.
Новая система будет применяться к экспорту из Японии с 18 мая и к импорту из ЕС с 16 мая.
В рамках системы органических японских сельскохозяйственных стандартов власти оценивают, производятся ли сельскохозяйственные и животноводческие продукты устойчивым образом, с уменьшенной нагрузкой на окружающую среду и без использования пестицидов или химических удобрений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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