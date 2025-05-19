Житель передал в дар городу 1400 фотографий в память об ужасах «Аум синрикё»

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Фудзикавагутико, префектура Яманаси, 17 мая (Jiji Press). 97-летний мужчина пожертвовал около 1400 фотографий, сделанных им за годы противостояния ныне несуществующей секте «Аум синрикё», проповедовавшей наступление конца света.

В бывшей деревне Камикуисики, сейчас – город Фудзикавагутико в префектуре Яманаси, когда-то располагалась крупнейшая база «Аум синрикё» в Японии.

Житель Камикуисики Такэути Сэйити вёл борьбу с группировкой с того момента, как культ обосновался в районе Фудзиганэ в деревне в 1989 году.

На базе группа построила множество объектов «сатьям», некоторые из которых использовались для производства нервно-паралитического газа зарин. «Аум синрикё» использовала нервно-паралитический газ при атаке в токийском метро в 1995 году, в результате чего погибло 14 человек и более 6000 получили травмы.

Культ окончательно покинул деревню в 1996 году после ареста его лидера Мацумото Тидзуо, известного под именем Сёко Асахара, в 1995 году. Мацумото был казнён в 2018 году.

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