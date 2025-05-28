Премьер-министр Японии Исиба и президент Исландии договорились об углублении сотрудничества

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Токио, 27 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент Исландии Халла Томасдоттир встретились в Токио и договорились об углублении сотрудничества между своими странами в широком спектре областей, включая экономику и безопасность.

Во время встречи в офисе премьер-министра Исиба сказал, что чувствует родство с Исландией, поскольку обе страны известны множеством вулканов и частыми землетрясениями.

Говоря об обострении конкуренции в Арктике, в том числе за новые судоходные маршруты, Исиба заявил, что Япония надеется на конкретное развитие сотрудничества с Исландией.

Томасдоттир заявила, что Япония является важнейшим партнёром Исландии в Азии, и выразила готовность сотрудничать с Японией в области геотермальной энергии и гендерного равенства.

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