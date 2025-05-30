Япония и Кувейт договорились о повышении уровня отношений
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Токио, 29 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и наследный принц Кувейта шейх Сабах Халид аль-Хамад аль-Сабах договорились поднять уровень отношений между Японией и Кувейтом до «всеобъемлющего стратегического партнёрства».
Они встретились в офисе премьер-министра в Токио, где пообещали сотрудничать в целях стабилизации рынка сырой нефти и содействия усилиям по декарбонизации.
Исиба сказал, что «две страны были друзьями, которые помогали друг другу преодолевать исторические трудности, такие как война в Персидском заливе и Великое восточно-японское землетрясение (март 2011 г.)». Он выразил признательность за стабильные поставки сырой нефти из Кувейта.
Председатель правительства ответил, что его страна работает над стабилизацией международного рынка сырой нефти.
Ранее в тот же день Иcиба провел отдельные переговоры со своим танзанийским коллегой Кассимом Маджаливой Маджаливой, подтвердив укрепление отношений между двумя странами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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