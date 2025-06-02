Япония достигла соглашения с Китаем о возобновлении экспорта рыбопродукции — 37 префектур, процедуры согласованы

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Токио, 30 мая (Jiji Press) — Правительство объявило о достижении соглашения с китайской стороной по процедурам возобновления экспорта японской рыбопродукции в Китай. После завершения перерегистрации экспортных предприятий и прочих процедур будет возобновлён экспорт рыбопродукции из 37 префектур, за исключением Фукусимы и ряда других. С августа 2023 года, когда началось сбрасывание очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO, Китай ввёл полное эмбарго на японскую рыбопродукцию. Японская сторона добивалась отмены этого запрета.

Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса сообщил о достижении японо-китайского соглашения на утреннем заседании межведомственного комитета по расширению экспорта сельхозпродукции, прошедшем в резиденции премьер-министра. Помимо перерегистрации предприятий, перед первой экспортной партией на производственных и перерабатывающих предприятиях будут проводиться проверки на радиоактивные вещества — стронций и тритий.

Главное таможенное управление Китая заявило о достижении «существенного прогресса» в ходе переговоров с Японией. Обе страны обсуждали процедуры проверки безопасности японской рыбопродукции.

Однако запрет по-прежнему распространяется на Фукусиму, а также Мияги, Ибараки, Нагано, Ниигату и другие префектуры. Хаяси заявил: «Мы продолжим добиваться от китайской стороны возобновления экспорта говядины и отмены импортных ограничений на сельхозпродукцию и рыбопродукцию из 10 префектур».

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро на пресс-конференции после заседания правительства приветствовал соглашение, назвав его «важной вехой», однако уклонился от ответа на вопрос о сроках возобновления экспорта, заявив, что «сложно давать преждевременные оценки».

По данным минсельхоза, в 2022 году, до начала сброса очищенной воды, объём экспорта пищевой рыбопродукции в Китай составлял 83,6 миллиарда йен. Эмбарго нанесло серьёзный ущерб, особенно экспорту морских гребешков и трепангов, которые составляли львиную долю поставок.

Председатель Всеяпонской федерации рыболовецких кооперативов Сакамото Масанобу выступил с заявлением: «Это большой шаг вперёд, но эмбарго в отношении 10 префектур всё ещё действует, и немедленное полное возобновление экспорта отнюдь не гарантировано» — и настоятельно потребовал полной отмены запрета.

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