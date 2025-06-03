Министр обороны Японии призывает к сотрудничеству в сфере обороны в Индо-Тихоокеанском регионе
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Сингапур, 31 мая (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн в своей речи подчеркнул важность развития оборонного сотрудничества между странами Индо-Тихоокеанского региона, разделяющими общие ценности, такие как основанный на правилах международный порядок.
«Япония останется в центре» сотрудничества стран Индо-Тихоокеанского региона, заявил Накатани в своей речи на ежегодном заседании регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Китай активизировал свою военную деятельность в Южно-Китайском море, в то время как Северная Корея неоднократно предпринимала провокационные действия, включая запуски баллистических ракет.
«Регион и международное сообщество столкнулись с беспрецедентным кризисом», – сказал Накатани. Не называя страны поименно, он сказал, что Китай и Северная Корея создают «серьёзные препятствия для поддержания доверительных отношений в сфере обороны».
В ответ на такую ситуацию Накатани приветствовал возрождение региональных рамок сотрудничества. Он подчеркнул: «Особенно важно, чтобы Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) расширяла свою роль в сфере безопасности».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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