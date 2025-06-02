Япония и Филиппины договорились об укреплении оборонного сотрудничества
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Сингапур, 1 июня (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн и министр национальной обороны Филиппин Хильберто Теодоро договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между Силами самообороны Японии и филиппинскими военными на фоне активизации военной деятельности Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Япония и Филиппины будут использовать двусторонний формат стратегического диалога между офицерами подразделений, который министры обороны двух стран договорились создать на своей встрече в феврале.
В начале встречи с Накатани в Сингапуре Теодоро заявил, что Япония и Филиппины должны усилить сдерживание и противостоять действиям, которых они не хотят, имея в виду Китай.
Министры подтвердили расширение совместных учений после подписания соглашения о взаимном доступе для содействия визитам в страны друг друга представителей Сил самообороны Японии и филиппинских военных.
Китай неоднократно вторгался в японские воды у островов Сэнкаку, находящихся под управлением Японии в Восточно-Китайском море, и имеет территориальные споры с Филиппинами в Южно-Китайском море. Япония и Филиппины на саммите в апреле подтвердили важность скорейшего заключения соглашения о защите информации и начала переговоров по соглашению о приобретении и перекрёстном обслуживании.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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