Премьер-министр Китая призвал Японию выступить против пошлин Трампа

Экономика Политика

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Пекин, 3 июня (Jiji Press). Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал Японию углубить сотрудничество с Китаем, чтобы противостоять высоким пошлинам США.

На встрече в Пекине с делегацией Японской ассоциации содействия международной торговле Ли заявил, что тарифы, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, являются дерзким вызовом странам по всему миру.

По словам источников, имеющих доступ к обсуждениям на встрече, Ли заявил, что недавнее соглашение между США и Китаем о снижении пошлин было основано на убеждениях китайской стороны.

Он также выразил надежду на расширение инвестиций японских компаний в Китай.

Бывший спикер Палаты представителей Коно Ёхэй, возглавляющий делегацию, заявил, что обеспокоен тем, что отношения между Японией и Китаем могут быть нарушены внешним влиянием.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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