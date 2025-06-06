Nintendo выпустила новую игровую консоль Switch 2

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Токио, 5 июня (Jiji Press). Компания Nintendo выпустила Switch 2, свою первую новую игровую консоль за последние восемь лет.

В Токио около 100 человек, выигравших лотерею на покупку консоли в Bic Camera Inc., выстроились в очередь в магазине в Икэбукуро, ожидая её получения. Мужчина, офисный работник в возрасте 30 лет, взявший для этого выходной, сказал: «Первая новая консоль за восемь лет значит очень много».

Switch 2 оснащен 7,9-дюймовым жидкокристаллическим экраном, который больше, чем у предыдущей консоли. Он имеет новые функции, такие как голосовой чат, который позволяет пользователям общаться с другими пользователями в режиме онлайн с помощью встроенного микрофона.

Новая консоль продается по рекомендуемой розничной цене 49 980 йен.

Большинство программ для оригинальной Switch можно использовать в новой консоли. Nintendo также одновременно выпустила специальные игровые программы, такие как Mario Kart World, новая версия популярной гоночной игры.

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