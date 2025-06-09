Министр Акадзава Рёсэй: многое ещё предстоит сделать для тарифного соглашения с США
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Токио, 8 июня (Jiji Press). Главный переговорщик Японии по тарифам Акадзава Рёсэй заявил, что предстоит ещё многое сделать, прежде чем Токио достигнет соглашения с Соединёнными Штатами.
«Всё не так просто, и есть много вопросов, которые необходимо подробно обсудить на уровне рабочих и министерских чиновников» двух стран, заявил он журналистам после брифинга у премьер-министра Исибы Сигэру ранее в тот же день по результатам последнего визита министра в США.
Акадзава подчеркнул, что он приложит больше усилий для достижения прогресса, чтобы обе стороны смогли заключить соглашение по тарифным вопросам в кулуарах трёхдневного саммита «Большой семёрки» в Канаде, который начнется 15 июня.
В брифинге, который состоялся в официальной резиденции премьер-министра, также приняли участие генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса и другие.
Министр экономического возрождения Акадзава сообщил журналистам, что Исиба дал ему указания о том, как вести дальнейшие переговоры с Соединёнными Штатами по тарифам, не вдаваясь в подробности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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